Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бивол сделал заявление о бое с Бетербиевым после победы над Артуром

Бивол сделал заявление о бое с Бетербиевым после победы над Артуром
Комментарии

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и член рейтинга pound-for-pound, россиянин Дмитрий Бивол высказался об организации поединка с обладателем титулов WBC, IBF и WBO соотечественником Артуром Бетербиевым после победы над британцем Линдоном Артуром.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 24 декабря, и завершился победой Бивола единогласным судейским решением (120-107, 120-107, 120-107).

«У меня 11 защит. Я ничего не получал от своих соперников, но теперь получил ещё один пояс. Когда я подписывал контракт на этот поединок, то здесь, в Саудовской Аравии был интересен и поединок с Бетербиевым. Они хотят этот бой, все хотят этот бой. Рад, что есть люди, которые организовывают такие поединки, спасибо им», — сказал Бивол после выступления.

Материалы по теме
Дмитрий Бивол разгромно победил Линдона Артура в Саудовской Аравии
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android