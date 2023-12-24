Бивол сделал заявление о бое с Бетербиевым после победы над Артуром

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и член рейтинга pound-for-pound, россиянин Дмитрий Бивол высказался об организации поединка с обладателем титулов WBC, IBF и WBO соотечественником Артуром Бетербиевым после победы над британцем Линдоном Артуром.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 24 декабря, и завершился победой Бивола единогласным судейским решением (120-107, 120-107, 120-107).

«У меня 11 защит. Я ничего не получал от своих соперников, но теперь получил ещё один пояс. Когда я подписывал контракт на этот поединок, то здесь, в Саудовской Аравии был интересен и поединок с Бетербиевым. Они хотят этот бой, все хотят этот бой. Рад, что есть люди, которые организовывают такие поединки, спасибо им», — сказал Бивол после выступления.