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Дмитрий Бивол разгромно победил Линдона Артура в Саудовской Аравии

Дмитрий Бивол разгромно победил Линдона Артура в Саудовской Аравии
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Завершился поединок боксёрского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и член рейтинга pound-for-pound, россиянин Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) встретился с британцем Линдоном Артуром (23-1, 16 KO).

Бивол со старта занял центр ринга, традиционно начав разведку с активной работы передней рукой. Артур отвечал сдержанно и не стеснялся навязывать клинч.

В третьем раунде Бивол активнее пошёл вперёд и, зажав соперника у канатов, отметился несколькими эффектными комбинациями.

Начиная с середины боя, Бивол начал подключать атаки по корпусу. Артур же продолжал боксировать от защиты, несмотря на то что уступал чемпиону в активности.

В концовке 11-го раунда Бивол зажал Артура у канатов и пробил его ударом по корпусу. Британец смог подняться вместе с гонгом на перерыв.

Результат: победа Дмитрия Бивола единогласным решением (120-107, 120-107, 120-107).

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Дмитрий Бивол (W) - Линдон Артур
23 декабря 2023, суббота. 23:30 МСК
Дмитрий Бивол
Окончено
UD
Линдон Артур
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