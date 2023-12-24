Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Не могу перестать удивляться». Эмоции Роналду от посещения боксёрского вечера

«Не могу перестать удивляться». Эмоции Роналду от посещения боксёрского вечера
Комментарии

Звёздный португальский футболист Криштиану Роналду, как уже сообщалось ранее, стал гостем боксёрского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Нападающий прокомментировал увиденное на ринге.

«Вынося спорт в совершенно новое измерение. Бесподобное видение и исполнение. Не могу перестать удивляться», — написал португалец в одной из социальных сетей.

Напомним, в главном событии турнира встречались Энтони Джошуа и Отто Валлин. Джошуа досрочно победил шведа в пятом раунде. Также в рамках вечера состоялся бой между Дмитрием Биволом и британцем Линдоном Артуром. Бивол победил единогласным судейским решением, выиграв на судейских карточках все 12 раундов, а также оформив нокдаун.

Усик встретился с Криштиану Роналду

Материалы по теме
Фото
Роналду рассмеялся над предложением перейти в «Арсенал»
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android