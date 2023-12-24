«Не могу перестать удивляться». Эмоции Роналду от посещения боксёрского вечера

Звёздный португальский футболист Криштиану Роналду, как уже сообщалось ранее, стал гостем боксёрского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Нападающий прокомментировал увиденное на ринге.

«Вынося спорт в совершенно новое измерение. Бесподобное видение и исполнение. Не могу перестать удивляться», — написал португалец в одной из социальных сетей.

Напомним, в главном событии турнира встречались Энтони Джошуа и Отто Валлин. Джошуа досрочно победил шведа в пятом раунде. Также в рамках вечера состоялся бой между Дмитрием Биволом и британцем Линдоном Артуром. Бивол победил единогласным судейским решением, выиграв на судейских карточках все 12 раундов, а также оформив нокдаун.

Усик встретился с Криштиану Роналду