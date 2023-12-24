Роналду рассмеялся над предложением перейти в «Арсенал»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассмеялся над предложением боксёрского промоутера Фрэнка Уоррена перейти форварду в лондонский «Арсенал».

Напомним, Роналду посетил боксёрский турнир в Эр-Рияде. В одном из моментов Уоррен сказал: «Он подписывает контракт с «Арсеналом». После этого португальский нападающий рассмеялся.

Напомним, Роналду в чемпионате Англии выступал за «Манчестер Юнайтед». С 2023 года футболист выступает за «Аль-Наср». Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 15 млн.

В нынешнем сезоне футболист принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 21 гол и сделал 11 результативных передач.

Ранее по ходу карьеры Роналду также выступал за «Спортинг», «Реал» и «Ювентус».