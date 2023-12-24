Уайлдеру пора на пенсию? Паркер разобрал Деонтея на части

В Саудовской Аравии состоялся масштабный турнир по профессиональному боксу. В соглавном событии вечера зрители увидели поединок двух экс-чемпионов мира – Деонтея Уайлдера и Джозефа Паркера.

Уайлдер – один из самых известных супертяжей современности. Бронзовый призёр Олимпиады-2008 перешёл в профессионалы после Игр и залетел просто фантастически. В первых девяти поединках Уайлдер одержал девять досрочных побед, восемь из которых были одержаны в первом раунде. Нокаутирующая мощь Деонтея пугала соперников, Бронзовый бомбардировщик сносил оппонентов и в 2012 году стал чемпионом мира по версии WBC.

На протяжении восьми лет Уайлдер владел титулом, проводил регулярные защиты и продолжал оставаться непобеждённым боксёром. Более того, до первого поединка с Тайсоном Фьюри Уайлдер провёл 40 боёв, во всех одержал победы, 39 из которых – досрочные. Фьюри стал вторым боксёром, который дошёл до решения с Деонтеем, первый их бой завершился вничью. После этого последовали ещё две защиты Деонтея, а затем случилась трилогия с Фьюри. Уайлдер дважды проиграл Тайсону и потерял титул. После годичного простоя Деонтей вернулся на профессиональный ринг и в своём последнем поединке снёс Роберта Хелениуса в первом раунде, доказав всем, что он всё ещё в полном порядке.

В соперниках у Уайлдера оказался Джозеф Паркер – другой экс-чемпион мира в супертяжёлом весе. Новозеландец на семь лет младше Деонтея, в профессионалах он дебютировал в 2012 году, когда Уайлдер уже был чемпионом мира. Начало карьеры Паркер провёл на родине, набил неплохой рекорд 21-0 и провёл титульный поединок по версии WBO против Энди Руиса. Джозеф одержал победу, став чемпионом мира, а после дважды защитил пояс.

Затем Паркер потерпел два поражения подряд, уступив Энтони Джошуа и Диллиану Уайту. Несмотря на это, новозеландец вышел на серию побед и после шести успешных поединков подряд ещё раз вышел на титульный бой по версии WBO. Правда, снова стать чемпионом мира Паркер не смог: он уступил Джозефу Джойсу, и это было последнее поражение Джозефа в карьере на данный момент. К поединку с Уайлдером 31-летний новозеландец подошёл на серии из трёх побед, все три поединка он выиграл в 2023 году.

Для Уайлдера поединок против Паркера был принципиальным: в случае победы над Джозефом следующим соперником Деонтея должен стать Энтони Джошуа, который также провёл бой в карде турнира в Саудовской Аравии против Отто Валлина. Поэтому победа над новозеландцем открывала Деонтею двери к поединку с приставкой «супер».

Стартовый раунд прошёл практически без ударов. Паркер прессинговал Уайлдера, Деонтей кружил вокруг соперника, но к активным действиям боксёры не переходили. Похожая ситуация была и во втором раунде: Паркер активно шёл вперёд, несколько раз прорывался на ближнюю дистанцию с атакой, Уайлдер же отвечал крайне редко, в основном выбрасывая джебы. В третьем раунде боксёры начали раскрываться, Уайлдер наконец-то вспомнил про свою мощную правую руку, несколько раз зацепив соперника. Паркер же по-прежнему владел инициативой и через джеб пытался сокращать расстояние.

На старте четвёртого раунда боксёры несколько раз сошлись в жёстких разменах, где каждый донёс до цели свои удары. Паркер смотрелся активнее, больше бил, но и Деонтей стал отвечать, выбрасывая свои мощные размашистые удары. В начале пятого раунда Джозеф провёл хорошую атаку, после которой Уайлдеру пришлось клинчевать. Паркер работал взрывными сериями и без проблем прорывался на ближнюю дистанцию. У Деонтея в первой половине боя мало что получалось: он не сдерживал Паркера на дистанции, редко подключал мощные удары и больше отступал и защищался. В шестом раунде Деонтей несколько раз попытался включиться, но в целом картина была прежней: Паркер диктовал ход поединка, был активнее и явно забирал бой по очкам.

Начало второй половины боя прошло по тому же сценарию, что и первые шесть раундов. Джозеф прессинговал Уайлдера, заставлял отступать и несколько раз мощно влетел с правым оверхендом. Деонтей пытался подключать силовые удары, но в основном они приходились либо по воздуху, либо по защите. В концовке восьмого раунда Паркер едва не закончил бой: Джозеф достал соперника справа и бросился добивать. Деонтей повис на канатах и полминуты провёл в глухой защите и спасался в клинче, гонг спас Уайлдера от добивания.

В девятом раунде Паркер попытался развить успех, вновь несколько раз хорошо заходил на ближнюю дистанцию с правым боковым. Уайлдер никак не мог перехватить инициативу, Джозеф своей работоспособностью не давал Деонтею шансов. В концовке раунда Уайлдер зарядил свой фирменный мощный удар, но новозеландец успел перекрыться. В 10-м раунде Деонтей предпринял попытки работать первым номером, но эффективности атакам Уайлдера не хватало. Все мощные удары Деонтея приходились по защите, Паркер видел все эти атаки.

В чемпионских раундах Уайлдер искал нокаут, вкладывался в мощные удары, но Паркер здорово защищался и при малейшей опасности клинчевал Деонтея.

В итоге поединок прошёл всю дистанцию. Джозеф Паркер провёл отличный бой, буквально разобрав Уайлдера на части. Новозеландец одержал победу единогласным решением судей и спутал все карты промоутерам: теперь потенциальный бой Уайлдера и Джошуа под большим вопросом.