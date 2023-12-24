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Деонтей Уайлдер — Джозеф Паркер, как закончился бой, кто победил, результат, турнир в Саудовской Аравии, Судный день

Уайлдеру пора на пенсию? Паркер разобрал Деонтея на части
Игорь Некрасов
Джозеф Паркер
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Супербой Бронзового бомбардировщика с Джошуа под большим вопросом.

В Саудовской Аравии состоялся масштабный турнир по профессиональному боксу. В соглавном событии вечера зрители увидели поединок двух экс-чемпионов мира – Деонтея Уайлдера и Джозефа Паркера.

Уайлдер – один из самых известных супертяжей современности. Бронзовый призёр Олимпиады-2008 перешёл в профессионалы после Игр и залетел просто фантастически. В первых девяти поединках Уайлдер одержал девять досрочных побед, восемь из которых были одержаны в первом раунде. Нокаутирующая мощь Деонтея пугала соперников, Бронзовый бомбардировщик сносил оппонентов и в 2012 году стал чемпионом мира по версии WBC.

Онлайн-трансляция турнира:
Бивол защитил титул чемпиона мира, Уайлдер провалился! Впереди бой Джошуа. LIVE
Live
Бивол защитил титул чемпиона мира, Уайлдер провалился! Впереди бой Джошуа. LIVE

На протяжении восьми лет Уайлдер владел титулом, проводил регулярные защиты и продолжал оставаться непобеждённым боксёром. Более того, до первого поединка с Тайсоном Фьюри Уайлдер провёл 40 боёв, во всех одержал победы, 39 из которых – досрочные. Фьюри стал вторым боксёром, который дошёл до решения с Деонтеем, первый их бой завершился вничью. После этого последовали ещё две защиты Деонтея, а затем случилась трилогия с Фьюри. Уайлдер дважды проиграл Тайсону и потерял титул. После годичного простоя Деонтей вернулся на профессиональный ринг и в своём последнем поединке снёс Роберта Хелениуса в первом раунде, доказав всем, что он всё ещё в полном порядке.

Разбираем технику Деонтея Уайлдера:
Почему Уайлдер — лучший нокаутёр мира. Разбираем технику Бронзового бомбардировщика
Почему Уайлдер — лучший нокаутёр мира. Разбираем технику Бронзового бомбардировщика

В соперниках у Уайлдера оказался Джозеф Паркер – другой экс-чемпион мира в супертяжёлом весе. Новозеландец на семь лет младше Деонтея, в профессионалах он дебютировал в 2012 году, когда Уайлдер уже был чемпионом мира. Начало карьеры Паркер провёл на родине, набил неплохой рекорд 21-0 и провёл титульный поединок по версии WBO против Энди Руиса. Джозеф одержал победу, став чемпионом мира, а после дважды защитил пояс.

Затем Паркер потерпел два поражения подряд, уступив Энтони Джошуа и Диллиану Уайту. Несмотря на это, новозеландец вышел на серию побед и после шести успешных поединков подряд ещё раз вышел на титульный бой по версии WBO. Правда, снова стать чемпионом мира Паркер не смог: он уступил Джозефу Джойсу, и это было последнее поражение Джозефа в карьере на данный момент. К поединку с Уайлдером 31-летний новозеландец подошёл на серии из трёх побед, все три поединка он выиграл в 2023 году.

Для Уайлдера поединок против Паркера был принципиальным: в случае победы над Джозефом следующим соперником Деонтея должен стать Энтони Джошуа, который также провёл бой в карде турнира в Саудовской Аравии против Отто Валлина. Поэтому победа над новозеландцем открывала Деонтею двери к поединку с приставкой «супер».

Как прошла пресс-конференция перед турниром:
Бивол и Махмудов были беспощадны. А Уайлдер и Джошуа избегали друг друга
Бивол и Махмудов были беспощадны. А Уайлдер и Джошуа избегали друг друга

Стартовый раунд прошёл практически без ударов. Паркер прессинговал Уайлдера, Деонтей кружил вокруг соперника, но к активным действиям боксёры не переходили. Похожая ситуация была и во втором раунде: Паркер активно шёл вперёд, несколько раз прорывался на ближнюю дистанцию с атакой, Уайлдер же отвечал крайне редко, в основном выбрасывая джебы. В третьем раунде боксёры начали раскрываться, Уайлдер наконец-то вспомнил про свою мощную правую руку, несколько раз зацепив соперника. Паркер же по-прежнему владел инициативой и через джеб пытался сокращать расстояние.

На старте четвёртого раунда боксёры несколько раз сошлись в жёстких разменах, где каждый донёс до цели свои удары. Паркер смотрелся активнее, больше бил, но и Деонтей стал отвечать, выбрасывая свои мощные размашистые удары. В начале пятого раунда Джозеф провёл хорошую атаку, после которой Уайлдеру пришлось клинчевать. Паркер работал взрывными сериями и без проблем прорывался на ближнюю дистанцию. У Деонтея в первой половине боя мало что получалось: он не сдерживал Паркера на дистанции, редко подключал мощные удары и больше отступал и защищался. В шестом раунде Деонтей несколько раз попытался включиться, но в целом картина была прежней: Паркер диктовал ход поединка, был активнее и явно забирал бой по очкам.

Начало второй половины боя прошло по тому же сценарию, что и первые шесть раундов. Джозеф прессинговал Уайлдера, заставлял отступать и несколько раз мощно влетел с правым оверхендом. Деонтей пытался подключать силовые удары, но в основном они приходились либо по воздуху, либо по защите. В концовке восьмого раунда Паркер едва не закончил бой: Джозеф достал соперника справа и бросился добивать. Деонтей повис на канатах и полминуты провёл в глухой защите и спасался в клинче, гонг спас Уайлдера от добивания.

В девятом раунде Паркер попытался развить успех, вновь несколько раз хорошо заходил на ближнюю дистанцию с правым боковым. Уайлдер никак не мог перехватить инициативу, Джозеф своей работоспособностью не давал Деонтею шансов. В концовке раунда Уайлдер зарядил свой фирменный мощный удар, но новозеландец успел перекрыться. В 10-м раунде Деонтей предпринял попытки работать первым номером, но эффективности атакам Уайлдера не хватало. Все мощные удары Деонтея приходились по защите, Паркер видел все эти атаки.

В чемпионских раундах Уайлдер искал нокаут, вкладывался в мощные удары, но Паркер здорово защищался и при малейшей опасности клинчевал Деонтея.

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Деонтей Уайлдер - Джозеф Паркер (W)
24 декабря 2023, воскресенье. 01:00 МСК
Джозеф Паркер
Окончено
UD
Деонтей Уайлдер

В итоге поединок прошёл всю дистанцию. Джозеф Паркер провёл отличный бой, буквально разобрав Уайлдера на части. Новозеландец одержал победу единогласным решением судей и спутал все карты промоутерам: теперь потенциальный бой Уайлдера и Джошуа под большим вопросом.

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