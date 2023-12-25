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О’Мэлли назвал бойца, который способен победить Махачева

О’Мэлли назвал бойца, который способен победить Махачева
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Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли назвал бойца, способного одержать победу в поединке с россиянином Исламом Махачевым.

«Леон Эдвардс может побить Ислама», — написал О'Мэлли в социальных сетях.

Эдвардс завоевал титул в августе 2022 года, нокаутировав на UFC 278 нигерийца Камару Усмана. Реванш состоялся в марте, и на этот раз британец победил раздельным судейским решением. Всего на счету британца в престижнейшей организации мира 16 боёв (14 побед и два поражения).

Недавно Эдвардс догнал Махачева по количеству поединков в UFC без поражений. На счету обоих спортсменов сейчас таких боёв 13.

Эдвардс повторил достижение Махачева после победы в поединке с представителем США Колби Ковингтоном. Их бой проходил на турнире UFC 296, состоявшемся в ночь с 16 на 17 декабря мск в Лас-Вегасе (США). Противостояние завершилось победой Леона единогласным решением судей.

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