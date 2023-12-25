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Олимпийский чемпион по борьбе Сидаков высказался о возможном переходе в ММА

Олимпийский чемпион по борьбе Сидаков высказался о возможном переходе в ММА
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Олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира по борьбе Заурбек Сидаков дал комментарий по поводу возможного перехода в смешанные единоборства.

«Планы перейти в ММА? Пока, до Олимпиады, я на борьбе, а дальше будет видно. Да, есть планы перейти, хочу попробовать себя в зарубежном промоушене. Выступать хотел бы в 66–70 килограммах», — сказал Сидаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.

Напомним, в решающем поединке на чемпионате мира — 2023 в весовой категории до 74 кг Заурбек Сидаков нанёс поражение американцу Кайлу Дейку со счётом 10:7 и стал трёхкратным чемпионом мира (ранее в 2018 и 2019 годах).

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