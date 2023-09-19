«Он был бы очень рад». Российский борец посвятил золото ЧМ-2023 трагически погибшему отцу

Российский спортсмен – чемпион мира!

Во времена санкций это звучит по-настоящему круто и непривычно. На чемпионате мира по борьбе наши парни взяли уже два золота. Сперва это сделал Ахмед Усманов, завоевавший свой первый титул в категории до 79 кг, а следом и Заурбек Сидаков, став трёхкратным чемпионом в весе до 74 кг.

Для Заурбека эта победа стала особенной. Сдержать эмоции после финала борец не смог, ведь золото он посвятил своему недавно погибшему отцу.

«Я боролся ради жертв Беслана»

Путь Заурбека в борьбе начался с трагических событий. Спортсмен жил в небольшом осетинском селе Зильги, однако учился и тренировался он в Беслане, в той самой школе №1. Во время страшного теракта в 2004 году пострадали многие близкие Сидакова, но он, к счастью, не был в школе.

Произошедшее настолько травмировало всех в регионе, что родители Заурбека перестали отпускать его в Беслан. С борьбой пришлось завязать.

Спустя несколько месяцев мальчик всё-таки вернулся в спорт, но у него ничего не клеилось. Поражения на соревнованиях мотивировали юного борца. Он не уходил с тренировок, пока не побеждал кого-либо из партнёров по секции.

Такие старания не прошли даром. В 19 лет Заурбек стал членом сборной России, а спустя три года – чемпионом мира! Ещё через год на чемпионате мира в Нур-Султане Сидаков защитил титул. Победу борец посвятил жертвам Беслана.

«Я боролся ради всех жертв, всех погибших и пострадавших в этом чудовищном теракте. Я вырос там, там начинал тренироваться, для меня Беслан – маленькая родина, я всё помню и ничего не забуду. Когда были траурные мероприятия, я сказал себе: «Буду бороться ради этих людей. Я стану чемпионом мира и посвящу победу им». Это было моей главной мотивацией».

В том же году Заурбек стал обладателем Кубка мира и победителем Европейских игр, а в 2021-м выиграл золото на Олимпийских играх в Токио.

«Я всё в жизни видел!»

Победе Сидакова в Японии сильно радовался его отец Казбек. В сети даже появилось трогательное видео реакции мужчины.

«Сейчас я могу на всю планету кричать: Сидаковы – первые! Заурбек — олимпийский чемпион! Чего я ждал, чего я хотел – я всё в жизни видел! Это самый лучший момент в моей жизни», – говорил Казбек Сидаков.

Сидаков завоевал золото на Олимпиаде. И не смог сдержать слёз!

Отец всегда был важным человеком в жизни Заурбека. И вот в апреле 2023-го спортсмен остался без своей опоры – Казбек Сидаков погиб в автокатастрофе.

Всё случилось недалеко от родного села Заурбека, на 540-м километре трассы «Кавказ». Водитель «Тойоты» во время разворота не убедился в безопасности манёвра и не пропустил «Ауди», пассажиром которой был Казбек Сидаков. От удара машину с отцом олимпийского чемпиона вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с «Ладой». Всех четырёх человек, пострадавших в аварии, доставили в больницу. И если травмы трёх водителей автомобилей не угрожали их жизни, то Сидаков-старший находился в критическом состоянии. Врачи сделали всё возможное, но спасти мужчину не удалось.

«Настрой только на победу»

Несмотря на тяжёлое состояние после смерти отца, Заурбек продолжал тренироваться и готовиться к соревнованиям. Всё оказалось не зря, ведь олимпийского чемпиона чудом допустили на чемпионат мира в Белграде.

«Очень обрадовался, когда узнал, что меня всё-таки допускают до участия на чемпионате мира. Самое главное — мы прошли всю подготовку, команда готова. Буду отдельно настраиваться на каждую схватку и бороться как обычно, не планирую придумывать чего-то нового. Настрой только на победу».

И свой настрой россиянин продемонстрировал на ЧМ-2023. В квалификации Заурбек вырвал победу на последних секундах схватки, а в четвертьфинале в борьбе с экс-россиянином Хетиком Цаболовым рассёк себе бровь.

В финале Сидаков встретился с четырёхкратным чемпионом Кайлом Дэйком из США. Решающая схватка вышла очень драматичной. Счёт открыл американец, но россиянин уронил соперника за ковёр и вышел вперёд – 3:1.

Правда, вскоре Дэйк сравнял счёт – 3:3. Но Заурбек не отчаялся, провёл шикарную атаку и заработал пять очков. Команда Кайла тут же выиграла челлендж, и отрыв сократился до минимального – 8:7. И, несмотря на бешеное давление американца в концовке, россиянин всё-таки выгрыз победу – 10:7.

Сдержать эмоций после победы россиянин не смог. Своё третье золото чемпионата мира Заурбек посвятил отцу. Именно мысль о близком человеке помогла нашему спортсмену снова добраться до вершины пьедестала.

«Сегодня бог был на моей стороне, – сказал Сидаков «Матч ТВ». – Наверное, я больше всех заслужил эту победу. Посвящаю её моему отцу. Он был бы очень рад. И моей матери, которая очень сильно переживала. Спасибо всем, кто был рядом со мной. За счёт чего удалось победить? Я просто хотел посвятить эту победу отцу, у меня была огромная мотивация. Я верил до последнего, что нас допустят на этот чемпионат мира, не опускал руки и шёл к этому. Слава богу, всё получилось. Я буду ещё усерднее тренироваться и добиваться успехов».