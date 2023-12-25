Гарбрандт назвал бой, который «вернёт его на вершину»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе, американец Коди Гарбрандт считает, что его поединок с бразильцем Дейвисоном Фигейреду поможет ему вернуться в гонку за титул.

«Дейвисон Фигейреду перейдёт в легчайший вес и одержит победу над Робом Фонтом. Я нокаутирую Дейвисона, и это вернёт меня обратно в борьбу за титул. Для этого я здесь. Я не хочу занимать второе место в этом виде спорта. Я всегда хочу быть на высоте. Думаю, что этот бой вернёт меня на вершину», — приводит слова Гарбрандта ESPN.

В своём последнем бою на UFC 296 Гарбрандт нокаутировал соотечественника Брайана Келлехера. Поединок завершился уже на четвёртой минуте первого раунда, когда Коди отправил соперника на настил лицом вниз после двух ударов справа.