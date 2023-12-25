Стало известно, когда и где состоится бой Сулумова с Сарнавским

Чемпион AMC Fight Nights в лёгкой весовой категории Магомед Сулумов проведёт свой следующий поединок против Александра Сарнавского. Об этом сообщает пресс-служба российской организации.

Сулумов и Сарнавский подерутся 23 февраля 2024 года. Их бой станет главным событием турнира Fight Nights, который пройдёт в Москве на Live-арене. Также в рамках предстоящего ивента вакантный пояс в полулёгкой весовой категории оспорят Тумер Ондар и Анзор Чакаев.

Напомним, профессиональный рекорд Сулумова в смешанных единоборствах составляет 10-2. В своём последнем поединке, состоявшемся в июле текущего года, Магомед сабмишеном в первом раунде одержал победу над Ахмедом Алиевым. Что касается Сарнавского, то на его счету в MMA 40 побед и восемь поражений. В мае 2022 года Александр техническим нокаутом в первом раунде одолел Хердерсона Батисту.