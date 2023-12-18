Камил Гаджиев предположил, какие планы у UFC по поводу титульного боя для Рахмонова

Известный российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал победу представителя Казахстана Шавката Рахмонова, которую он одержал в поединке с двукратным претендентом на титул, американцем Стивеном Томпсоном. Их бой проходил в ночь с 16 на 17 декабря мск в Лас-Вегасе (США) на турнире по смешанным единоборствам UFC 296. Противостояние завершилось сабмишеном в исполнении Рахмонова.

«Шавкат Рахмонов. Очередная победа. 18-я, досрочная. Что тут скажешь? Дали уже топа. Топа по имени. Не только по уровню. Это говорит, конечно, о том, что Шавката готовят к титульному бою. Безусловно, сейчас он этого титульника заслуживает. Может ли Рахмонов быть соперником Леона Эдвардса? В принципе да. Никто не скажет, что это неправильно. Поэтому, если Шавкат будет следующим, не удивлюсь», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.