Махачев опубликовал совместные фотографии с Сен-Пьером и Фраем

Чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев познакомился с легендарными бойцами смешанных единоборств – канадцем Жоржем Сен-Пьером и американцем Доном Фраем.

«Приятно познакомиться, легенды», — написал Ислам в своих социальных сетях, прикрепив совместные фотографии с бывшими бойцами.

Фото: социальные сети Ислама Махачева

Фото: социальные сети Ислама Махачева

Дон Фрай – бывший двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе и член Зала славы UFC, является одним из самых известных рестлеров. Жорж Сен-Пьер – экс трёхкратный чемпион UFC в полусреднем весе, который также входит в Зал славы лучшего промоушена мира.

Напомним, профессиональный рекорд Ислама Махачева в смешанных единоборствах составляет 25-1. Сейчас россиянин занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.