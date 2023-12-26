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Хукер отреагировал на шутку Махачева по поводу капельниц

Хукер отреагировал на шутку Махачева по поводу капельниц
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Новозеландский легковес UFC Дэн Хукер ответил на шутку Ислама Махачева в социальных сетях.

«Вот моя капельница», — написал Ислам в своих социальных сетях, прикрепив фотографию, на которой он проводит победный болевой приём Хукеру во время их боя.

«С Рождеством, сучка», – ответил легковес UFC Дэн Хукер.

Напомним, в феврале текущего года в Перте (Австралия) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 284. В главном событии того ивента Ислам Махачев по запискам судей одолел местного бойца Александра Волкановски. После боя сторона Волкановски обвинила российского бойца в применении незаконных капельниц для лучшего восстановления (после весогонки). Дэн Хукер также допускал публичные обвинения в адрес Ислама, которые в итоге не подтвердились.

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