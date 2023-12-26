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«Сначала надо решиться на бой со мной». Умар Нурмагомедов ответил на выпад О'Мэлли

«Сначала надо решиться на бой со мной». Умар Нурмагомедов ответил на выпад О'Мэлли
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, обратился к британцу Шону О'Мэлли, который ранее сделал дерзкий выпад в его сторону.

«Я собью монобровь с Умара», — написал ранее О'Мэлли.

«Снесешь мне монобровь? Сначала надо решиться на бой со мной, розовая башка», – написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Отметим, что Шон О'Мэлли проведёт свой следующий поединок 9 марта 2024 года на турнире UFC 299 в Майами (США). Его соперником станет эквадорец Марлон Вера.

Напомним, профессиональный рекорд Умара Нурмагомедова в смешанных единоборствах составляет 16-0. Сейчас российский боец занимает 14-е место в рейтинге легчайшей весовой категории UFC.

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