Махачев признан бойцом года по версии ESPN

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Ислам Махачев стал лучшим бойцом 2023 года по версии ESPN. Об этом сообщает пресс-служба престижного издания.

В 2023 году Ислам Махачев провёл два поединка. 12 февраля на турнире UFC 284, который состоялся в Перте (Австралия), россиянин разделил октагон с местным бойцом Александром Волкановски. Их бой продлился всю дистанцию. По итогам пяти раундов судьи отдали победу Исламу. 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) Махачев провёл реванш с Волкановски. На сей раз Ислам удосрочил Александра в первом раунде.

Напомним, профессиональный рекорд Ислама Махачева в смешанных единоборствах составляет 25-1. В настоящий момент времени российский спортсмен занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Следующий поединок Ислама ещё не назначен.