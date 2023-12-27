Поединок Абдуллаев — Гутьеррес возглавит турнир от RCC Boxing Promotions

Бой претендента на титул чемпиона мира Заура Абдуллаева (18-1, 11 КО) и бывшего чемпиона мира Роджера Гутьерреса (27-5-1, 21 КО) возглавит турнир от RCC Boxing Promotions, который в Екатеринбурге пройдёт 10 февраля на многотысячной арене КРК «Уралец».

Лучший российский легковес по версии авторитетного портала Boxrec Заур Абдуллаев давно закрепился на вершине мирового бокса. У него был шанс стать чемпионом мира ещё в 2019-м, но тогда Заур уступил будущему абсолютному чемпиону и чемпиону в двух весовых категориях Девину Хейни. После этого он финишировал Хорхе Линареса, одержал победу в бою с Рикардо Нуньесом, а позже разобрался с легендарным соотечественником — Романом Андреевым.

А для Роджера Гутьерреса этот поединок — огромный шанс возродить свою карьеру. Бывший чемпион мира на категорию ниже, 59 кг, сейчас Гутьеррес идёт с двумя поражениями в предыдущих трёх поединках. Он сильно потерял в рейтинговых позициях, и сейчас он только 12-й номер по версии WBA. Заур, для сравнения, на 11-й строчке у WBA, на 13-й у WBC, на 14-й у IBF и на 10-й у WBO. Учитывая переход Девина Хейни из лёгкого веса в категорию выше, гонка за поясами в 61,2 кг сейчас особенно обострилась. И победа над Абдуллаевым может дать Роджеру шанс через один-два боя — в случае успеха — выйти на поединок за мировой титул.