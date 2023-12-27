Пётр Ян: было видно, что Илич не был готов к Шлеменко

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян дал комментарий по поводу поединка между Александром Иличем и Александром Шлеменко на турнире RCC 17.

«RCC 17 — классный турнир, мне понравились бои. Илич реально не ожидал такого прессинга и напора. У Шлеменко огромный опыт в плане ментальной составляющей, технически, может быть, не готов в некоторых моментах, но видно, что всегда заряжен. Плюс этот поединок был для него настоящим вызовом для самого себя. Там был такой момент, что рефери должен был чётко понимать, сколько осталось до конца раунда. Илич, когда пропустил удар в живот, явно показал, что ему больно. Было видно, что он не был готов к Шлеменко», — сказал Ян в подкасте RCC Talks, премьера которого была показана на телеканале UDAR.