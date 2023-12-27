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Павлович: хочу поднять флаг, России, чтобы видели, откуда я родом

Павлович: хочу поднять флаг, России, чтобы видели, откуда я родом
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Бывший претендент на временный чемпионский пояс UFC в тяжёлой весовой категории Сергей Павлович считает, что весь мир смешанных единоборств знает, что он выступает за Россию, несмотря на то что пока не имеет возможности выходить на поединки под флагом своей страны.

«Да мне кажется, на меня смотришь — и так понятно, откуда я и какую страну представляю. Я буду ждать, когда можно будет выходить с флагом. Конечно же, я хочу поднять флаг, чтобы видели, откуда я родом», — сказал Павлович в эфире программы «Все на Матч!»

Напомним, профессиональный рекорд Сергея Павловича в смешанных единоборствах составляет 18-2. Свой последний поединок российский боец провёл 12 ноября на турнире UFC 295. Тогда он сразился с британцем Томом Аспиналлом за временный титул чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории. Павлович потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде.

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