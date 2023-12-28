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Конор Макгрегор: женщины заслуживают, чтобы им платили больше

Конор Макгрегор: женщины заслуживают, чтобы им платили больше
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Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) рейтингом самых высокооплачиваемых спортсменок по версии издания Forbes и прокомментировал его.

«Женщины заслуживают того, чтобы им платили больше», – написал Макгрегор.

Согласно рейтингу Forbes, самой высокооплачиваемой спортсменкой в 2023 году стала польская теннисистка Ига Свёнтек, которая заработала за год $ 23,9 млн. На втором месте в списке оказалась китайская фристайлистка Эйлин Гу ($ 22,1 млн), замкнула тройку самых высокооплачиваемых спортсменок американская теннисистка Кори Гауфф ($ 21,7 млн).

Напомним, Макгрегор намерен вернуться в октагон в 2024 году.

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