Тайсона хотят обобрать до нитки. На Майка подали в суд из-за самолётного конфликта

Имя легендарного Майка Тайсона вновь фигурирует в средствах массовой информации. На этот раз повод никак не связан со спортом: с Железного Майка пытаются получить баснословную денежную компенсацию в размере $ 450 тыс. На прославленного боксёра подал в суд мужчина, который стал участником конфликта с Тайсоном на борту самолёта.

Инцидент произошёл в апреле 2022 года, когда Майк собирался лететь из Сан-Франциско во Флориду. Экс-чемпион сидел с другом в самолёте и никого не трогал, как вдруг пассажир, находившийся сзади, начал откровенно провоцировать легенду. Непонятно, на что рассчитывал пассажир: лезть к Майку Тайсону – затея, мягко говоря, не самая удачная. Но подвыпивший мужчина продолжал шутить и навязчиво приставать с беседой даже после того, как Майк сделал несколько замечаний и попросил оставить его в покое. Это было похоже на пранк, так как всё происходящее снимал на камеру другой пассажир. Но пранк вышел из-под контроля: после неудачных попыток угомонить мужчину словами Майк перешёл на более доступный язык кулаков и принялся бить провокатора. Мужчине повезло, что друг Тайсона вовремя остановил экс-чемпиона мира, что позволило хулигану отделаться только ссадинами.

Майк Тайсон Фото: Getty Images

Инцидент быстро стал достоянием общественности: любопытно, что большинство оказалось на стороне Майка, который ещё очень долго терпел, прежде чем наказать наглеца. Пострадавший тогда не стал обращаться в полицию, и ситуация вскоре забылась.

Но через полтора года вспомнилась вновь. Тот самый пассажир обратился к юристам Майка с требованием выплатить ему компенсацию в размере почти полумиллиона долларов. Заявил, что после знакомства с кулаками Тайсона до сих пор страдает от болей в голове и шее.

Ответ на претензию пришёл быстро и получился максимально лаконичным: «Выплат за вымогательство не будет», — приводит слова адвоката Алекса Спиро, который представляет интересы Майка Тайсона, New York Post.

На самом деле, не очень понятно, на что рассчитывает «страдалец». С момента инцидента прошло уже полтора года, естественно, что никаких ссадин и побоев сейчас уже нет, а если и есть, то с Майком уже никак не связаны. Вряд ли можно доказать в суде, что головные боли и боли в шее, если они и есть, случились именно из-за ударов Майка.

Другое дело, если пострадавший сразу обратился бы в суд и написал заявление в полицию. Вряд ли бы Майк, зная его характер, заплатил бы сразу, но через суд добиться компенсации было вполне реально: как бы то ни было, Тайсон действительно бил мужчину, это есть на видео, и отрицать это невозможно. Да, парень сам спровоцировал экс-чемпиона мира, но на это в суде не обратили бы внимания.

Теперь же, спустя полтора года, выбить с Железного Майка деньги практически невозможно. Сам Тайсон платить не собирается, а выиграть это дело в суде не представляется возможным.