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Анатолий Малыхин назвал место, которое хочет посетить в России

Анатолий Малыхин назвал место, которое хочет посетить в России
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Российский боец смешанных единоборств, чемпион ONE в двух весовых категориях Анатолий Малыхин рассказал, что после поединка с представителем Нидерландов Ренье де Риддером планирует вернуться в Российскую Федерацию на отдых. По словам Малыхина, он намерен посетить Республику Алтай.

«Мы планируем с семьёй поехать в Россию, немножко отдохнуть. Мы хотим побывать на Алтае, посетить места силы, да и вообще просто побыть на родине и немножко выдохнуть. Но всё равно я буду поддерживать форму и не буду полностью расслабляться. Буду приходить в зал, буду бегать и отжиматься», — приводит слова Малыхина пресс-служба ONE.

Бой Малыхина и де Риддера пройдёт на турнире по смешанным единоборствам ONE 166 в Катаре 1 марта. Спортсмены проведут титульный поединок в среднем весе.

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