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Чимаев отреагировал на решение американца Джервонты Дэвиса принять ислам

Чимаев отреагировал на решение американца Джервонты Дэвиса принять ислам
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Непобеждённый чеченский боец UFC Хамзат Чимаев прокомментировал решение известного боксёра, непобеждённого американского чемпиона мира в трёх весовых категориях Джервонты Дэвиса принять ислам. Ранее об этом сообщил бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Баду Джек. Кроме того, сообщалось, что после смены религии Дэвис будет носить имя Абдул Вахид.

«Абдул Вахид. Аль-Хамду ли-Ллях», — написал Чимаев на своей странице в социальных сетях, прикрепив к сообщению фото боксёра.

Фото: https://twitter.com/KChimaev

В настоящий момент Дэвису 28 лет. Дебют Джервонты в профессиональном боксе состоялся в 2013 году. Через четыре года, в 2017-м, он впервые стал чемпионом мира, завоевав титул IBF во втором полулёгком весе (до 59 кг).

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