Был Джервонта Дэвис, стал Абдул Вахид. Суперзвезда бокса пошёл по пути Али

Джервонта Дэвис – один из самых талантливых американских бойцов нового поколения. 29-летний боксёр продолжает оставаться непобеждённым, имеет профессиональный рекорд 29-0. Правда, он довольно часто попадал в неприятные ситуации с законом. Но, видимо, теперь Танк решил встать на путь исправления. Дэвис неожиданно для многих решил сменить религию, а теперь и выступать будет под новым именем.

Джервонта действительно очень часто попадает в сложные ситуации, поскольку раньше нарушал закон. И несколько раз даже был близок к тому, чтобы получить реальный тюремный срок. Но в итоге он неизменно уходил от наказания, буквально балансировал на грани. Были и грубые нарушения правил ДТП, в результате которых пострадали люди, и обвинения в домашнем насилии. Но теперь Дэвис твёрдо намеревается встать на путь исправления.

25 декабря появилась новость о том, что чемпион по версии WBA в лёгком весе принял ислам. Об этом сообщил в своих социальных сетях Баду Джек. Он опубликовал видео, на котором Дэвис произносит шахаду – формулу единобожия, а также оставил подпись: «Добро пожаловать в ислам, брат. Альхамдулиллах».

На этом Дэвис решил не останавливаться. Сегодня стало известно, что Танк решил сменить имя. Теперь боксёр будет носить имя Абдул Вахид. Стоит отметить, что такая ситуация кажется странной лишь на первый взгляд. В истории профессионального бокса подобные ситуации были нередкими. И самый яркий пример – это Мохаммед Али. При рождении Величайший носил имя Кассиус Марселлус Клей-младший. А затем вступил в организацию «Нация ислама». Сначала боксёр решил поменять только фамилию. Он стал Кассиус Икс. Но позже Величайший решил полностью уйти от корней. И стал Мохаммедом Али – именно так его сейчас знает абсолютно весь мир.

Стоит отметить, что на тот момент поступок Кассиуса был воспринят в штыки. Особенно негативно отреагировала американская общественность. Но и боксёрский мир всколыхнулся. Достаточно посмотреть на реакцию президента WBA Эда Лассмана: «Клей нанёс ущерб боксёрскому миру… и подаёт плохой пример молодёжи».

Менял имя, пусть и не полностью отказавшись от первоначального, Майк Тайсон. Он пришёл к этому в тот момент, когда оказался на грани, в тюремном заключении – отвергнутый обществом. В 1992 году боксёр принял ислам и получил мусульманское имя Малик Абдул Азиз. Но при этом стоит отметить, что ему это не особенно помогло в плане исправления. После выхода из тюрьмы Железный Майк продолжил вести не самый прилежный образ жизни. Он принимал запрещённые вещества, нарушал закон.

Но даже при этом Тайсон по-прежнему заявляет о верности исламу: «Я молюсь больше, чем я способен. Моя вера в бога… когда я умру, я умру мусульманином. Это то, кто я есть как человек. Бог защищает меня, приходит ко мне во всех аспектах, которые возможны. Он позволяет мне любить, иметь сострадание. С моей стороны отрицать бога было бы глупостью».

Интересно, как смена религии повлияет на Джервонту. Хочется верить, что огромный талант откинет в сторону все истории с нарушением закона и полностью сосредоточится на боксе. Тогда Танк имеет реальную возможность повторить путь легенд.