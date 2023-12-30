«Где родился, там и пригодился». Павлович объяснил, почему не стал бы жить в США

Бывший претендент на временный чемпионский пояс UFC в тяжёлой весовой категории Сергей Павлович поделился впечатлениями от периода жизни в США.

«После года в США я вернулся в Россию? Вернулся домой, у меня хорошие и позитивные мысли. Дышится по‑другому. Всё отлично.

Хочется ли вернуться в США? Моя задача была в том, чтобы привезти пояс. Нужно было провести хороший лагерь, почерпнул какие‑то новые для себя вещи.

В чём для главная разница в жизни в России и США? Менталитет, языковой барьер. К чему дольше всего привыкал? Еда. У нас люди больше готовят сами, а там больше кушают в фастфудах. Мне нельзя такую еду? Нет‑нет. Я могу поесть, но мне больше домашняя еда нравится.

Не думал ли навсегда переезжать в США? Нет‑нет. Мне всё нравится здесь. Как бы заезжено ни звучало — где родился, там и пригодился. Ездить выступать, готовиться — да. А жить — нет», — приводит слова Павловича «Матч ТВ».