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Бывший боец UFC – о Махачеве: почему бы не сидеть в своём дивизионе?

Бывший боец UFC – о Махачеве: почему бы не сидеть в своём дивизионе?
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Бывший боец UFC Пол Фелдер обратился к действующему чемпиону американского промоушена в лёгком весе Исламу Махачеву на фоне активных слухов о том, с кем проведёт следующую защиту титула британец Леон Эдвардс.

«А вот Леон (Эдвардс) считает, что Мухаммад ничего не заслужил. Так кто из них прав? Кто вообще заявил, что именно Белал — претендент номер один? Почему именно он? Пока мы спорили из-за этого появился Ислам. Он тоже считает, что заслужил право на титульный бой. Почему бы вам просто не сидеть в своих дивизионах? Почему бы сперва не зачистить свои весовые категории? Давайте сперва получим чемпиона, который вообще не проигрывает. Потому что эти постоянные требования драться за чужой пояс начинают утомлять», – сказал Фелдер в интервью UFC на YouTube.

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