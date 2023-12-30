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Малыхин назвал лучшего тяжеловеса России

Малыхин назвал лучшего тяжеловеса России
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Чемпион ONE в двух весовых категориях Анатолий Малыхин выразил мысль о том, что он является лучшим тяжеловесом России.

«Тяжеловесом – безусловно. Мои навыки позволяют мне считать себя лучшим. У меня нет слабых сторон. Я хорошо функционально подготовлен, я силён, быстр, у меня отличная борьба, отличная ударка. Среди полутяжей – один из лучших точно. А в среднем весе я не могу такого о себе сказать, так как это будет мой первый бой в этом весе, и со стороны будет наглостью, ни разу не выступив в нём, сказать, что я лучший», – приводит слова Малыхина Blood&Sweat.

Напомним, профессиональный рекорд Анатолия Малыхина в смешанных единоборствах составляет 13-0. 1 марта на турнире ONE 166 российский боец сразится с нидерландцем Ренье де Риддером.

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