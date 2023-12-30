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Инсайдер Глейзер: Головкин просто ушёл на пенсию без официального объявления

Инсайдер Глейзер: Головкин просто ушёл на пенсию без официального объявления
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Известный боксёрский инсайдер Рик Глейзер выразил мнение о том, что бывший чемпион мира в двух весовых категориях казахстанец Геннадий Головкин завершил свою профессиональную карьеру в спорте.

«GGG не дрался с тех пор, как 16 месяцев назад проиграл Канело, добровольно сдал все свои титулы чемпиона мира, отклонил несколько выгодных предложений, и в апреле ему исполнится 42 года. Похоже, что GGG просто ушёл на пенсию, но без официального объявления. Он оставит великое наследие», – написал Глейзер в своих социальных сетях.

Напомним, профессиональный рекорд Головкина в боксе составляет 42-1-2. В своём последнем поединке, состоявшемся в сентябре 2022 года, Геннадий единогласным решением судей уступил Саулю Альваресу из Мексики.

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