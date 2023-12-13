Экс-тренер Головкина: Бенавидес не заслужил бой с Канело

Абель Санчес, бывший тренер казахстанца Геннадия Головкина, считает, что двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) непобеждённый американец Дэвид Бенавидес (27-0, 23 KO) на данный момент не заслуживает боя со звёздным мексиканцем Саулем Альваресом.

«Бенавидес не заслуживает боя. Он должен заслужить своё, и, делая заявления, он лишь становится дальше от боя.

Надеюсь, в мае Канело сразится с Хайме Мунгией, а Бенавидес подерётся с Джермаллом Чарло. Очевидно, бой с Бенавидесом был бы больше, но Дэвид его не заслужил. Хотя и Мунгия его не заслужил, но Канело нужно с кем-то драться. Если Канело подерётся с ним сейчас, то сделает подарок», — сказал Санчес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.