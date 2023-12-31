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Какой российский боец станет главным героем 2024 года?

Какой российский боец станет главным героем 2024 года?
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«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос, кто среди российских бойцов проявит себя ярче всех в наступающем 2024 году.

В этот опрос включены следующие кандидаты: чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев, чемпион мира по версиям WBA и IBO в полутяжёлой весовой категории Дмитрий Бивол, чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев, бывший претендент на временный чемпионский пояс UFC в тяжёлой весовой категории Сергей Павлович, бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян, популярный боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев, чемпион WBA Евгений Тищенко и боец UFC Александр Волков.

Ранее издание Sportskeeda представило собственный рейтинг лучших нокаутов, случившихся в промоушене UFC в 2023 году.

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