Леон Эдвардс посетил футбольный матч между «Астон Виллой» и «Бёрнли»

Действующий чемпион UFC полусреднего дивизиона Леон Эдвардс присутствовал на матче 20-го тура английской Премьер-лиги между бирмингемской «Астон Виллой» и «Бёрнли».

Леон Эдвардс с детства поддерживает «Астон Виллу» после того, как он в возрасте девяти лет переехал из Ямайки в Бирмингем. Во время перерыва Эдвардс продемонстрировал болельщикам свой пояс чемпиона, а также футболку с номером 1 и надписью «Чемпион» на спине, которую он получил от «Астон Виллы» в качестве подарка.

Фото: ФК «Астон Вилла»

Напомним, вчера, 30 декабря, «Астон Вилла» одержала победу над «Бёрнли» со счётом 3:2. Матч прошёл на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В составе хозяев забитыми мячами отметились Леон Бэйли, Мусса Диаби и Дуглас Луис. В составе гостей — Зеки Амдуни и Лайл Фостер.