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Леон Эдвардс посетил футбольный матч между «Астон Виллой» и «Бёрнли»

Леон Эдвардс посетил футбольный матч между «Астон Виллой» и «Бёрнли»
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Действующий чемпион UFC полусреднего дивизиона Леон Эдвардс присутствовал на матче 20-го тура английской Премьер-лиги между бирмингемской «Астон Виллой» и «Бёрнли».

Леон Эдвардс с детства поддерживает «Астон Виллу» после того, как он в возрасте девяти лет переехал из Ямайки в Бирмингем. Во время перерыва Эдвардс продемонстрировал болельщикам свой пояс чемпиона, а также футболку с номером 1 и надписью «Чемпион» на спине, которую он получил от «Астон Виллы» в качестве подарка.

Фото: ФК «Астон Вилла»

Напомним, вчера, 30 декабря, «Астон Вилла» одержала победу над «Бёрнли» со счётом 3:2. Матч прошёл на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В составе хозяев забитыми мячами отметились Леон Бэйли, Мусса Диаби и Дуглас Луис. В составе гостей — Зеки Амдуни и Лайл Фостер.

Англия - Премьер-лига . 20-й тур
30 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
3 : 2
Бёрнли
Бёрнли
1:0 Бэйли – 28'     1:1 Амдуни – 30'     2:1 Диаби – 42'     2:2 Фостер – 71'     3:2 Луис – 89'    
Удаления: нет / Берге – 56'
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