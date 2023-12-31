Дэн Хукер: меня бесит Арман Царукян

Новозеландский легковес UFC Дэн Хукер дал комментарий по поводу российского бойца Армана Царукяна.

«Да, возможно, я подерусь с Арманом. Мне не нравится этот парень. Я думаю, он идиот. Он меня бесит. Но может ли он драться? 100 процентов. Он очень талантливый молодой боец. Просто он меня бесит», — сказал Хукер в интервью The MMA Hour.

В своей карьере Хукер провёл 35 боёв, 23 из которых завершились победой (11 нокаутом, семь сдачей и пять решением судей).

Напомним, профессиональный рекорд Армана Царукяна в смешанных единоборствах составляет 21-3. Свой последний поединок российский боец провел 3 декабря этого года. Его соперником стал Бенеил Дариуш. Российский боец армянского происхождения нокаутировал американского спортсмена в первом раунде. После той победы Царукян поднялся на четвёртое место в рейтинге лёгкой весовой категории UFC.