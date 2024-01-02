Том Аспиналл назвал двух бойцов, с которыми согласен провести следующий поединок

Временный чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Том Аспиналл (Великобритания) прокомментировал высказывание одного из болельщиков. Фанат заявил, что хотел бы увидеть его поединок с американцем Кёртисом Блэйдсом.

«Поединок с победителем боя Блэйдса и Алмейды – звучит неплохо», — написал Аспиналл на своей официальной странице в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что бой Блэйдса и бразильца Жаилтона Алмейды состоится 9 марта на турнире UFC 299.

Напомним, Аспиналл уже встречался с Кёртисом. Бойцы сражались летом прошлого года на турнире UFC Fight Night 208. Блэйдс победил техническим нокаутом в первом раунде (британец получил травму ноги и не смог продолжить драться).

Ранее Аспиналл назвал свой бой мечты.