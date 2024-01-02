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Временный чемпион UFC Том Аспиналл назвал свой бой мечты

Временный чемпион UFC Том Аспиналл назвал свой бой мечты
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Временный чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Том Аспиналл признался, что мечтал бы провести поединок с бывшим чемпионом промоушена Даны Уайта в тяжёлом весе Броком Леснаром.

У себя в социальных сетях Аспиналл опубликовал изображение Леснара, признавшись, что противостояние с ним стало бы боем мечты.

Напомним, после завершения карьеры в UFC Леснар вернулся в реслинг-промоушен WWE. В своё время много говорили о его возможном поединке с прославленным российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко.

Аспиналл в ММА провёл 17 поединков, в которых одержал 14 побед (11 нокаутом) и потерпел три поражения. В настоящий момент занимает первое место в рейтинге тяжеловесов UFC.

Так и не подрался с Фёдором. Куда пропал знаменитый Брок Леснар:

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