«Они одинаково двигаются». Сехудо назвал бойца, который больше всех похож на Хабиба

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо считает, что второй номер рейтинга полусреднего веса (до 77 кг) UFC Белал Мухаммад больше всех похож на члена Зала славы UFC, россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Итак, мы только что узнали, что Белал Мухаммад и Леон Эдвардс проведут бой на UFC 300. Это будет отличный конкурентный поединок. Учитывая, как Белал Мухаммад победил Гилберта Бёрнса, я делаю вывод, что стилистически, он стал только лучше.

Я скажу так: парня, который больше всего похож на Хабиба Нурмагомедова, зовут Белал Мухаммад. Они одинаково двигаются, бегут и выбрасывают удары. Они делают одинаковые финты передней рукой, чтобы в конечном итоге сменить уровень и провести тейкдаун», — приводит слова Сехудо MMA News.

Напомним, Хабиб за время карьеры в ММА принял участие в 29 поединках. В каждом из этих боёв Нурмагомедов выходил победителем. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта. Последним его поединком стало противостояние с представителем США Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.

Хабиб готовит Махачева к поединку с Волкановски.