Дуэйн «Скала» Джонсон намекнул на возвращение в реслинг ради грандиозного матча

Голливудский актёр Дуэйн «Скала» Джонсон появился на последнем выпуске шоу WWE Raw, где зачитал промо, намекающее на его предстоящий бой со своим кузеном, действующим чемпионом Вселенной WWE Романом Рейнсом. Вероятно, этот поединок состоится на Wrestlemania 40, хотя есть и слухи о том, что он пройдёт на полтора месяца раньше — в Перте (Австралия) на Elimination Chamber. Это связано с тем, что австралийские власти, отвечающие за туризм в стране, хотят привлечь Джонсона к шоу на Зелёном континенте.

Обращаясь к зрителям, Скала сказал следующее:

«Мне стоит перекусить. Должен ли я оказаться в баре, или Скале лучше сидеть во главе стола?»

Глава стола — одно из прозвищ Романа Рейнса во время длительного чемпионского забега. После этих слов болельщики на арене не смогли сдержать эмоций от радости.

Напомним, в последний раз Джонсон проводил бой в реслинге в 2016 году, когда победил Эрика Роуэна в шестисекундном матче. До этого у него был бой с Джоном Синой на Wrestlemania в 2013 году.