Пётр Ян отказался готовиться к бою с Сонгом Ядонгом в США

Бывший чемпион UFC Пётр Ян передумал проводить тренировочный лагерь в США, чтобы подготовиться к бою с китайским бойцом Сонгом Ядонгом. Россиянин решил перенести лагерь в Таиланд, а именно в клуб «Тигр», специализирующийся на муай-тае и ММА. Новость подтвердилась в социальных сетях клуба.

«После того, как Ян прошёл все невзгоды в последнее время, он решил вернуться в наш клуб, чтобы подготовиться к камбэку и бою с Сонгом Ядонгом. Добро пожаловать в клуб, Ян!», — сказано на официально страничке клуба в социальной сети.

О причинах переноса лагеря не сообщается.

Бой Петра Яна с Сонгом Ядонгом состоится на мероприятии UFC 299, которое пройдёт в ночь на 10 марта.

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