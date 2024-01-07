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Белал Мухаммад объяснил, почему он собирается провести сборы в Дагестане

Белал Мухаммад объяснил, почему он собирается провести сборы в Дагестане
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Белал Мухаммад, топовый американский боец смешанных единоборств, выступающий в полусредней весовой категории UFC, рассказал о том, что он планирует провести тренировочный лагерь в Дагестане.

«Я планирую обязательно поехать в Дагестан и потренироваться с местными бойцами, чтобы по-новому взглянуть на себя, почувствовать что-то другое. Эти ребята не дают передышки или простых раундов. Для меня это идеально. Когда я в последний раз тренировался с ними, я победил доминирующим финишем, и планирую это повторить.

Каждый из этих парней зверь, у каждого из них свой собственный стиль. Когда я тренируюсь со своими одноклубниками, я знаю, чего от них ждать, кто может дать мне сложный раунд. Я вижу их каждый день, и знаю все их сильные и слабые стороны. Из-за этого возникает обманчивое ощущение спокойствия. Но когда вы сталкиваетесь с чем-то новым, чем-то другим, с новыми тренировочными партнёрами, это заставляет вас работать намного усерднее», – сказал Белал в интервью MMAJunkie.

Ранее стало известно о том, что Белал Мухаммад может стать следующим соперником чемпиона UFC в полусредней весовой категории британца Леона Эдвардса.

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