Дастин Порье проведёт бой с Бенуа Сен-Дени в рамках UFC 299

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье проведёт бой с французом Бенуа Сен-Дени. Пятираундовый поединок станет соглавным событием турнира UFC 299. Об этом сообщил глава промоушена Дана Уайт в своих социальных сетях.

Последним соперником Порье был американец Джастин Гэтжи. Поединок состоялся 29 июля 2023 года в Солт-Лейк-Сити (США) в рамках UFC 291 и завершился победой Гэтжи во втором раунде. Всего за свою профессиональную карьеру Порье провёл 37 боёв и одержал 29 побед (14 — нокаутом, восемь — сдачей и семь — решением судей). 34-летний боец является бывшим временным чемпионом UFC.

Сен-Дени одержал победы в последних пяти поединках. Всего же за карьеру их было 15, 13 из них завершались победой француза (четыре — нокаутом и девять — сдачей).