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Алексей Тищенко высказался о возможном поединке Бетербиева с Биволом

Алексей Тищенко высказался о возможном поединке Бетербиева с Биволом
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Известный российский боксёр, двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Тищенко дал комментарий по поводу многочисленных разговоров о возможном поединке между двумя непобеждёнными россиянами, Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Бетербиев является чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), а Бивол – чемпионом мира по версиям WBA и IBO в полутяжёлой весовой категории.

«Состоится ли бой Бетербиева с Биволом? Мне кажется, да, большая вероятность этого. Но шансы оценить не могу, 50 на 50. Есть ли серьёзные соперники для Бетербиева и Бивола в полутяжёлом весе? Пока не вижу таких», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Как и почему Артур Бетербиев стал выступать за Канаду?

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