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Хабиб Нурмагомедов сделал важное заявление о детях

Хабиб Нурмагомедов сделал важное заявление о детях
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Известный российский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион промоушена UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где дал совет родителям по поводу их детей. Хабиб призвал уделять детям больше внимания и следить за происходящим в их повседневной жизни.

«Самые интересные и искренние встречи бывают с детьми. Больше всех внимание нужно детям. Не упускайте своих детей», — написал Нурмагомедов, прикрепив к сообщению несколько фотографий со встреч с детьми.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, Хабиб за время карьеры в смешанных единоборствах принял участие в 29 поединках, в каждом из которых одерживал победы. 13 побед были добыты в промоушене Даны Уайта. Сейчас Нурмагомедову 35 лет.

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