Бетербиев: всегда хочу стать лучшим, но рейтинги — вещь субъективная

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев высказался о своём отношении к популярности в профессиональных единоборствах.

«Я всегда хочу стать лучшим. Но рейтинги – вещь субъективная. Конора Макгрегора нет в рейтинге. Но он сегодня соберёт залы и арены на бой. Работать над собой и всегда улучшаться – это должно быть у спортсмена. Признание тоже нужно хотеть. Но я не жажду этого», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, 14 января в Монреале (Канада) Бетербиев проведёт защиту титулов против британца Каллума Смита (29-1, 21 KO). «Чемпионат» выяснил у Артура самые интересные подробности подготовки, кроме того, боксёр рассказал о возможном поединке с Дмитрием Биволом и о противостояниях Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну и Александром Усиком.