Бетербиев высказался о допуске спортсменов из России на Олимпиаду в нейтральном статусе

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Артур Бетербиев высказался о допуске спортсменов из России на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«То, что не убивает, делает сильнее. Это хорошо, что ребятам дают выступать. Тот, кто не был любителем, не понимает. Там всё зациклено на Олимпиаде. Каждый мечтает стать олимпийским чемпионом.

Это очень хорошо, что допустили спортсменов, даже под нейтральным флагом. Они представляют Россию. Все же знают, что это Россия. В любой точке мира знают», — сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.