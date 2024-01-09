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Андре Уорд назвал двух предпочтительных соперников для Сауля Альвареса

Андре Уорд назвал двух предпочтительных соперников для Сауля Альвареса
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Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и чемпион мира в двух весовых категориях американец Андре Уорд назвал, по его мнению, двух предпочтительных соперников для действующего абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Сауля Альвареса (60-2-2, 39 KO).

«У Канело в дивизионе есть кое-кто, с кем он должен разобраться. А если он прошёл свой пик и не нацелен на большие бои, то пусть скажет об этом.

Даже если Канело не подерётся с Дэвидом Бенавидесом, есть более мелкий парень, поединок с которым я бы хотел увидеть, и это Теренс Кроуфорд. Канело может выбрать любой из этих боёв, но если он не подерётся с одним из них, это будет нехорошо», — приводит слова Уорда издание ProBox TV.

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