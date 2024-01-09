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Виталий Тарасов поделился ожиданиями от реванша Анкалаев — Уокер

Виталий Тарасов поделился ожиданиями от реванша Анкалаев — Уокер
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Известный менеджер Виталий Тарасов высказался о шансах российского полутяжеловеса UFC Магомеда Анкалаева (17-1-1) в поединке против бразильца Джонни Уокера. Этот бой возглавит турнир UFC Fight Nights 234, который пройдёт 13 января в Лас-Вегасе.

«Вижу Анкалаева явным фаворитом в этом бою. Не думаю, что поединок будет для него сложным. Он стабилен в своих выступлениях, обладает большой мощью в ударах и работает очень размеренно, всегда продуманно. На мой взгляд, он победил в том бою с Яном Блаховичем. И уже сейчас он должен был быть в статусе чемпиона», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

В октябре в ОАЭ Анкалаев уже встречался с Уокером, но их поединок был признан несостоявшимся из-за запрещённого удара россиянина в первом раунде.

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