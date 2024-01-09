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«Мне обещали». Хамзат Чимаев раскрыл, когда проведёт титульный бой в UFC

«Мне обещали». Хамзат Чимаев раскрыл, когда проведёт титульный бой в UFC
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Непобеждённый боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев выразил уверенность, что в скором времени будет драться в титульном поединке. По словам Чимаева, ему это обещали.

«Титульный поединок? Уверен на сто процентов. У Шона Стрикленда есть хороший соперник – Дрикус дю Плесси, и, если он победит этого парня, мы будем драться. Сто процентов. Мне обещали этот бой, так что теперь осталось просто подождать и посмотреть, кто победит. После этого я заберу пояс», — приводит слова Чимаева Low Lick MMA со ссылкой на его выступление на канале Mohammed Hijab в YouTube.

В общей сложности на счету Чимаева 13 боёв в смешанных единоборствах (ММА), в каждом из которых он одерживал победы. Шесть раз спортсмен побеждал нокаутом.

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