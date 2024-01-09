Гаджиев назвал фаворита в бою между Царукяном и Оливейрой

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев дал прогноз на поединок между российско-армянским легковесом UFC Арманом Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Функционер считает, что Царукян является фаворитом предстоящего боя.

«Непростой бой для Царукяна и Оливейры. Поединок с равными шансами на победу, но я считаю, что Арман немножко фаворит», – сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Ранее стало известно, что поединок Армана Царукяна и Чарльза Оливейры состоится 13 апреля текущего года в Лас-Вегасе (США). Он войдёт в кард турнира по смешанным единоборствам UFC 300. Отметим, что победитель их противостояния станет соперником чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Ислама Махачева.

Напомним, профессиональный рекорд Армана Царукяна в MMA составляет 21-3. На счету Чарльза Оливейры 34 победы и девять поражений.