Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Паркер дал прогноз на бой между Фьюри и Усиком

Паркер дал прогноз на бой между Фьюри и Усиком
Аудио-версия:
Комментарии

Известный новозеландский боксёр Джозеф Паркер поделился ожиданиями от предстоящего поединка между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком. Он предполагает, что Цыганский король одержит победу в данном противостоянии.

«Вообще, я считаю, это здорово, что поединок на самом деле происходит и запланирован. Об этом говорят уже длительное время, и мы уже давно не видели абсолютного чемпиона мира, непобедимого абсолютного чемпиона мира. Я предвзят в этом плане. Даже если отброшу в сторону свою предвзятость, в любом случае это будет звучать предвзято. Я просто думаю, что Тайсон выполнит свою работу и станет абсолютным чемпионом мира», – заявил Паркер в интервью Boxing News.

Напомним, Тайсон Фьюри и Александр Усик проведут бой 17 февраля текущего года. Они подерутся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону в их поединке будет стоять абсолютный титул чемпиона мира в супертяжёлом весе.

Материалы по теме
Эксклюзив
Бетербиев: не хочется говорить за Усика. Если Фьюри хорошо подготовится к бою, то победит
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android