Паркер дал прогноз на бой между Фьюри и Усиком

Известный новозеландский боксёр Джозеф Паркер поделился ожиданиями от предстоящего поединка между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком. Он предполагает, что Цыганский король одержит победу в данном противостоянии.

«Вообще, я считаю, это здорово, что поединок на самом деле происходит и запланирован. Об этом говорят уже длительное время, и мы уже давно не видели абсолютного чемпиона мира, непобедимого абсолютного чемпиона мира. Я предвзят в этом плане. Даже если отброшу в сторону свою предвзятость, в любом случае это будет звучать предвзято. Я просто думаю, что Тайсон выполнит свою работу и станет абсолютным чемпионом мира», – заявил Паркер в интервью Boxing News.

Напомним, Тайсон Фьюри и Александр Усик проведут бой 17 февраля текущего года. Они подерутся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону в их поединке будет стоять абсолютный титул чемпиона мира в супертяжёлом весе.