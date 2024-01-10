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Джон Джонс резко ответил на вопрос о страхе перед Сергеем Павловичем

Джон Джонс резко ответил на вопрос о страхе перед Сергеем Павловичем
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Чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс ответил пользователю соцсетей, поинтересовавшемуся у него о возможности провести поединок с россиянином Сергеем Павловичем.

«Ты боишься Павловича? Ты же знаешь, на что способны русские в этом чёртовом спорте», — написал пользователь.

«Да, я просто в ужасе. Независимо от того, кто бы выиграл этот временный пояс, повествование всё равно было бы тем же. Величайший боец всех времён уже состарился и убегает от драк. 36-летний пожизненный чемпион начинает подумывать о завершении карьеры. Ну не курица ли!» — ответил Джонс.

В последнем бою Павлович встречался с британцем Томом Аспиналлом. Бойцы сражались за временный титул организации в тяжёлом весе. Противостояние завершилось досрочной победой Аспиналла нокаутом в первом раунде.

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