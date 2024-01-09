Джон Джонс намекнул на возможное завершение карьеры после боя со Стипе Миочичем

Чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Джон Джонс сделал заявление. Кощей намекнул на то, что он намерен провести поединок со своим соотечественником Стипе Миочичем и завершить карьеру в смешанных единоборствах.

«Что я отказываюсь делать, так это быть похожим на других бойцов, которые задержались в этом спорте слишком надолго. Со мной этого не произойдёт. Я неплохо устроился в жизни, я хочу, чтоб в моём резюме был Стипе. Больше мне от этого спорта ничего не нужно. Я пришёл, увидел, победил. Факты», – написал Джон Джонс в своих социальных сетях.

Напомним, профессиональный рекорд Джона Джонса в смешанных единоборствах составляет 27-1. В марте 2023 года он досрочно победил Сириля Гана и стал чемпионом UFC в тяжёлой весовой категории. Отметим, что свой следующий поединок американский боец должен провести со Стипе Миочичем. Ожидается, что это произойдёт после того, как Джон восстановится от травмы.