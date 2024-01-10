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Непобеждённые бойцы ММА Умар и Усман Нурмагомедовы встретились с Джоковичем

Непобеждённые бойцы ММА Умар и Усман Нурмагомедовы встретились с Джоковичем
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Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, выступающий в промоушене Bellator, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками новым фото. Усман показал, как встречался с прославленным сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Также на фото присутствует брат Усмана Умар Нурмагомедов (слева).

«С лучшей ракеткой в мире», — подписал фото Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Усмана Нурмагомедова

В общей сложности в активе Усмана 17 побед в 17 боях. На счету Умара 16 побед в 16 поединках.

36-летний Джокович является рекордсменом по числу недель на первой строчке мирового рейтинга, рекордсменом по количеству сезонов, завершённых в статусе первой ракетки мира и рекордсменом по чисду титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.

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